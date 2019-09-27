Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

İşte Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Sistemimiz dünyaya örnek bir sistem. Buradan, düğmeye basıldığı anda 28 çalışma grubu harekete geçecektir.

Çalışma grupları arasında ilgili bakanlıklar ve AFAD telsiz sistemi oluşturuldu. İlk deprem olduğunda arama kurtarmaya ihtiyacımız var. Arama kurtarmaya nerede ihtiyaç vardır, mahallelere kadar görevlendirilmiş ekiplerimiz var.

Alt yapı ile ilgili hasar varsa anında müdahale yapılacak. Beslenme, 112 acil, hasar tespit. Tüm ihbarlara anında giden bir bakanlığımız var.

"MAHALLE MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ VARDIR"

Herhangi bir afet olduğu anda, deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. AFAD'dan düğmeye basıldığı anda anında hiçbir talimat beklemeden harekete geçecektir. Kimler, nerede ne yapacak hepsi çalışılmış, planlaması yapılmış, bilişim altyapısı kurulmuştur. İlk deprem olduğu anda arama kurtarmaya ihtiyacınız var. Senaryo yazıyoruz. Arama kurtarmada nerede ihtiyaç vardır. Her bir ilçemizin mahallelerine kadar görevlendirmiş arama kurtarma ekiplerimiz vardır. Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel, anında ihtiyaç duydukları zaman kendilerinin arama kurtarma ekibinin kurmalarını teşvik ediyor olacağız. Ulaşım nasıl sağlanacak havadan, karadan ve denizden görevlendirilmiş durumda.