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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

23.09.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Kovid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Görüşmede, iki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

AFGANİSTAN KONUSU

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin, Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

DİYALOG VE MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZÜM

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekilen görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı. (AA)

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Türkiye
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