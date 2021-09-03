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Son Dakika: Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

03.09.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Muğla Datça
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