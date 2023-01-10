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  4. Son dakika: Davutoğlu'nun açıklamaları gündem yaratmıştı! Erdoğan 'altılı masa'ya böyle yüklendi: Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar...

Son dakika: Davutoğlu'nun açıklamaları gündem yaratmıştı! Erdoğan 'altılı masa'ya böyle yüklendi: Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar...

10.01.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'altılı masa'ya cumhurbaşkanı adaylarını henüz açıklamaması üzerinden yüklenirken dikkat çeken sözler sarf etti. Seçimlere kalan süreye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun iktidara gelmeleri durumunda verilecek stratejik kararlarda 6 liderin imzasının bulunacağı şeklindeki açıklamasıyla başlayan tartışmalara ilişkin de konuştu.

Son dakika: Davutoğlu'nun açıklamaları gündem yaratmıştı! Erdoğan 'altılı masa'ya böyle yüklendi: Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar...

Son dakika haberi: Erdoğan'ın seçimlerin tarihinin öne çekilmesi olasılığını gündeme taşımasının ardından çeşitli tarihler dillendiriliyor. Millet İttifakı seçimlere katılacak adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgularken altılı masanın adayını açıklaması için gözler ocak sonuna çevrildi. Erdoğan, altılı masayı adaylık tartışmaları üzerinden hedef alarak "Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkabilen bir aday yok" dedi. Erdoğan'ın tepki gösterdiği bir diğer konu da 6'lı masanın son toplantısının ardından Davutoğlu'nun gündem yaratan açıklamalarıydı.

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"SEÇİM MEYDANINDA MÜCADELE TEK KİŞİYLE OLMUYOR"

Erdoğan, Ankara'da 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda seçimlere ve siyasetin gündemine ilişkin açıklamalar yaparak şunları kaydetti:

  • Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı, onlarla yarışıp sandıkta ipi göğüslemiştik. Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkabilen bir aday yok.

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"ADI DEMOKRASİ DEĞİL, SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR"

  • Herkes masadan isim beklerken ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle 'Ülkeyi yönetmeye talibiz' diyorlar. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı 'demokrasi' değil, 'sivil darbe teşebbüsü'dür.

"BUNLAR CUMHURBAŞKANINI YÖNETECEK 6 KİŞİ DERDİNE DÜŞMÜŞ"

  • Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar Cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ? "GENEL BAŞKANLAR HER STRATEJİK KARARDA İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK"

Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantının ardından şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler."

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