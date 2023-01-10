Son dakika: Davutoğlu'nun açıklamaları gündem yaratmıştı! Erdoğan 'altılı masa'ya böyle yüklendi: Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar...

Son dakika haberi: Erdoğan'ın seçimlerin tarihinin öne çekilmesi olasılığını gündeme taşımasının ardından çeşitli tarihler dillendiriliyor. Millet İttifakı seçimlere katılacak adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgularken altılı masanın adayını açıklaması için gözler ocak sonuna çevrildi. Erdoğan, altılı masayı adaylık tartışmaları üzerinden hedef alarak "Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkabilen bir aday yok" dedi. Erdoğan'ın tepki gösterdiği bir diğer konu da 6'lı masanın son toplantısının ardından Davutoğlu'nun gündem yaratan açıklamalarıydı.
Erdoğan, Ankara'da 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda seçimlere ve siyasetin gündemine ilişkin açıklamalar yaparak şunları kaydetti:
Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantının ardından şunları söylemişti:
"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler."