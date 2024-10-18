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  4. Son dakika | Demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralı işçiler var, çok sayıda ambulans sevk edildi

Son dakika | Demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralı işçiler var, çok sayıda ambulans sevk edildi

18.10.2024 11:41
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Son dakika haberi: Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama oldu. Hurda demirlerin eritildiği ocakta meydana geldiği belirtilen patlamada 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Son dakika | Demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralı işçiler var, çok sayıda ambulans sevk edildi

Son dakika haberi: Olay, saat 10.30 sıralarında Kurtköy köyünde organize sanayi bölgesindeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama oldu.

BÜYÜK GÜRÜLTÜ OLDU

Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 10 işçi yaralandı. Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Demir Çelik fabrika
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