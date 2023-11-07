SON DAKİKA DEPEM HABERLERİ 7 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi 7 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. 7 Kasım 2023 Salı günü gerçekleşen depremler merak edildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (7 KASIM 2023 SALI)

2023.11.07 06:18:02 38.2533 31.1640 3.0 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2023.11.07 06:12:42 39.0435 27.5253 6.8 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel

2023.11.07 06:10:21 38.2888 36.9873 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 05:36:43 38.1272 36.8758 2.4 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 05:06:06 37.8747 27.2228 7.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.07 05:01:46 37.9113 27.1910 2.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.07 04:56:55 37.8820 27.1958 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.07 04:48:31 39.7570 42.6242 15.7 -.- 1.4 -.- KORPECAYIR-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2023.11.07 04:46:45 37.6340 36.7938 1.5 -.- 1.6 -.- BULUTOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 04:22:23 38.2307 38.0490 5.0 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.07 04:10:20 37.0613 28.9568 3.0 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.07 04:02:18 37.5393 36.0472 28.3 -.- 1.1 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.11.07 03:57:00 40.8422 31.6777 5.4 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2023.11.07 03:44:39 37.1543 28.5468 6.7 -.- 2.0 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.07 03:28:35 37.1313 28.5290 5.0 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.07 03:14:01 38.1455 36.4730 22.5 -.- 1.0 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 03:01:19 37.9235 36.3735 14.2 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 02:36:27 38.8697 37.3783 5.0 -.- 2.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.07 02:01:15 38.6855 35.2853 5.0 -.- 2.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel

2023.11.07 01:36:47 38.5728 37.3997 6.7 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.07 01:15:53 37.9137 36.2573 28.9 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.07 00:22:29 35.2150 26.2848 16.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







