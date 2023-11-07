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SON DAKİKA DEPEM HABERLERİ 7 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

07.11.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 7 Kasım 2023 Salı günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "7 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 7 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPEM HABERLERİ 7 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi 7 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. 7 Kasım 2023 Salı günü gerçekleşen depremler merak edildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (7 KASIM 2023 SALI)

2023.11.07 06:18:02 38.2533 31.1640 3.0 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.11.07 06:12:42 39.0435 27.5253 6.8 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.11.07 06:10:21 38.2888 36.9873 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 05:36:43 38.1272 36.8758 2.4 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 05:06:06 37.8747 27.2228 7.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.07 05:01:46 37.9113 27.1910 2.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.07 04:56:55 37.8820 27.1958 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.07 04:48:31 39.7570 42.6242 15.7 -.- 1.4 -.- KORPECAYIR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2023.11.07 04:46:45 37.6340 36.7938 1.5 -.- 1.6 -.- BULUTOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 04:22:23 38.2307 38.0490 5.0 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.07 04:10:20 37.0613 28.9568 3.0 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.07 04:02:18 37.5393 36.0472 28.3 -.- 1.1 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.11.07 03:57:00 40.8422 31.6777 5.4 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.11.07 03:44:39 37.1543 28.5468 6.7 -.- 2.0 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.07 03:28:35 37.1313 28.5290 5.0 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.07 03:14:01 38.1455 36.4730 22.5 -.- 1.0 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 03:01:19 37.9235 36.3735 14.2 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 02:36:27 38.8697 37.3783 5.0 -.- 2.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.07 02:01:15 38.6855 35.2853 5.0 -.- 2.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.11.07 01:36:47 38.5728 37.3997 6.7 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.07 01:15:53 37.9137 36.2573 28.9 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.07 00:22:29 35.2150 26.2848 16.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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