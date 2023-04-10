SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Nisan 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika haberleri haftanın ilk günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların detayları...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 10 NİSAN 2023 PAZARTESİ

2023.04.10 04:58:07 39.0472 42.3418 8.2 -.- 2.7 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS) İlksel

2023.04.10 04:40:04 38.0937 36.6555 15.6 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 04:37:38 39.0550 41.3417 2.3 -.- 1.9 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS) İlksel

2023.04.10 04:36:23 39.0510 41.3693 9.1 -.- 1.8 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS) İlksel

2023.04.10 04:02:07 36.3653 27.9683 4.3 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.10 03:54:15 37.8758 36.6640 5.3 -.- 2.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 03:46:43 37.7982 36.5835 4.6 -.- 2.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 03:39:29 38.4672 37.6017 2.2 -.- 2.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.10 03:30:49 38.5113 31.3870 4.6 -.- 1.6 -.- GOLCAYIR-AKSEHIR (KONYA) İlksel

2023.04.10 03:19:29 40.1717 31.7635 4.3 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.04.10 03:17:46 37.2108 36.0177 5.5 -.- 2.2 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.04.10 03:10:45 38.3310 37.7903 5.0 -.- 2.0 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.10 03:06:50 38.4548 37.5873 5.0 -.- 2.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.10 02:45:44 38.5605 37.4432 5.0 -.- 1.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.10 02:44:20 38.2075 37.3182 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 02:33:00 38.4345 37.5472 7.8 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.10 02:29:31 37.4115 37.0590 4.4 -.- 2.0 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 02:14:18 39.0665 41.5702 11.9 -.- 1.4 -.- KAYALIDERE-VARTO (MUS) İlksel

2023.04.10 02:06:07 36.3625 27.9605 2.4 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.10 01:52:18 38.7918 38.1358 5.9 -.- 1.5 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2023.04.10 01:46:09 35.9435 28.6010 19.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.04.10 01:42:11 38.1618 37.3267 5.0 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 01:38:28 37.9248 36.5200 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 01:08:19 37.4347 37.1135 6.3 -.- 2.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 01:05:23 37.4022 37.0797 5.0 -.- 2.7 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 01:04:07 38.0875 37.1888 5.3 -.- 3.0 3.1 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.10 00:57:16 37.3210 36.9075 4.7 -.- 1.5 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.10 00:44:27 37.9228 36.2040 5.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.10 00:34:35 38.2992 38.8272 5.0 -.- 2.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.04.10 00:22:19 36.3532 35.9893 9.0 -.- 1.5 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.04.10 00:02:26 36.3018 28.2828 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.04.10 00:00:44 38.7518 38.1173 8.2 -.- 1.6 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

