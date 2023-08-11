SON DAKİKA DEPREM haberleri: 11 Ağustos 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Bingöl 4.3 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ (11 AĞUSTOS 2023 2023)

2023.08.11 06:05:23 38.5233 40.3858 5.5 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.08.11 05:58:10 36.2512 36.1010 7.3 -.- 2.3 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

2023.08.11 05:52:09 37.8253 36.2348 5.0 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.11 05:46:21 38.5170 40.4005 10.2 -.- 2.4 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.08.11 05:33:29 37.8550 36.3015 5.3 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 05:27:58 38.0845 43.0717 5.0 -.- 1.8 -.- AKCABUK-CATAK (VAN) İlksel

2023.08.11 05:24:21 38.0498 43.0975 5.0 -.- 2.1 -.- ISINLI-CATAK (VAN) İlksel

2023.08.11 05:22:12 36.7317 36.2752 5.4 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.08.11 05:00:52 37.9058 36.6147 5.0 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 04:55:28 39.3560 40.8815 6.5 -.- 4.1 4.1 KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.08.11 04:50:33 38.4793 39.4820 7.4 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.11 04:37:54 38.4170 39.6942 13.2 -.- 1.5 -.- KARATOP-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.11 04:23:29 38.4607 37.3812 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.11 04:17:43 34.7245 34.2075 29.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.11 04:17:51)

2023.08.11 04:06:53 38.3678 38.1883 5.0 -.- 1.6 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 03:57:57 37.4375 37.1542 5.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 03:36:53 38.4055 38.2400 5.0 -.- 1.9 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 03:14:03 38.3840 38.2515 8.0 -.- 1.7 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 03:11:16 40.5427 29.1123 15.1 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2023.08.11 02:56:03 38.0637 36.4870 9.8 -.- 1.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 02:55:07 37.6392 35.8723 3.4 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.11 02:42:50 38.2985 36.3913 4.8 -.- 2.9 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.11 02:39:25 37.4620 37.2382 3.8 -.- 1.7 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 02:34:17 37.1663 36.9653 7.4 -.- 2.0 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.11 02:25:00 38.1318 27.4662 5.0 -.- 2.0 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel

2023.08.11 02:19:08 38.5397 38.9912 29.6 -.- 1.7 -.- CALICA-(ELAZIG) İlksel

2023.08.11 02:17:13 38.3442 38.2072 2.9 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 02:14:36 38.0945 27.4503 4.3 -.- 1.8 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR) İlksel

2023.08.11 02:10:02 37.4302 37.1792 4.3 -.- 2.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 02:02:29 36.2545 36.0177 6.7 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.08.11 01:58:02 40.6512 29.1912 10.5 -.- 1.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.08.11 01:52:11 38.3932 37.5280 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.11 01:36:05 40.4103 27.8305 6.3 -.- 2.1 -.- CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.08.11 01:30:48 38.2447 38.6602 5.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.11 01:24:26 38.3340 38.2678 5.0 -.- 1.9 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.11 01:22:33 37.6893 35.7082 28.3 -.- 1.1 -.- CELENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.11 01:15:33 38.1117 27.4780 8.2 -.- 3.2 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel

2023.08.11 01:14:26 38.2165 38.6848 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.08.11 01:09:37 38.5223 39.0062 5.0 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-(ELAZIG) İlksel

2023.08.11 00:46:18 38.1487 37.1785 10.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 00:28:39 38.3698 38.2177 5.0 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 00:25:38 38.3967 38.2410 6.9 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 00:22:56 38.1258 36.9457 5.0 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 00:11:56 37.5502 35.6170 5.4 -.- 1.5 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

