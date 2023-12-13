SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Kahramanmaraş, Denizli, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Elazığ gibi illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (13 ARALIK 2023)

2023.12.13 06:14:06 37.9175 36.3932 5.2 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 05:43:19 36.2040 25.5413 9.5 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel

2023.12.13 05:37:41 36.9318 29.3040 4.7 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.12.13 05:29:21 37.9405 28.8113 5.3 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2023.12.13 05:28:18 37.9298 28.8233 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.12.13 05:27:30 37.9302 28.8183 11.5 -.- 1.6 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2023.12.13 03:36:09 37.1082 36.7193 13.2 -.- 3.9 3.6 ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.13 02:30:16 38.3758 37.4385 2.1 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.13 02:20:13 38.1308 37.8598 5.0 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.13 01:50:45 38.3923 37.6205 10.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 01:48:12 37.8350 27.3553 3.9 -.- 1.8 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.12.13 01:18:37 38.4272 37.6743 1.5 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 01:15:16 39.1465 40.1887 1.5 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.12.13 00:48:15 38.7640 37.4753 8.5 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.13 00:28:08 37.1498 26.6560 15.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.12.13 00:25:56 38.4625 37.4848 4.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.13 00:08:26 36.0917 35.9843 6.7 -.- 2.3 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





