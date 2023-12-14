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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 14 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

14.12.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 14 Aralık 2023 Perşembe günü Kahramanmaraş, Bursa, Şanlıurfa, Malatya ve Sivas gibi illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe günü yayımlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 14 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 14 Aralık 2023 Perşembe günü birçok vatandaş tarafından tarafından inceleniyor. Kahramanmaraş, Bursa, Şanlıurfa, Malatya ve Sivas gibi illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi, "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 14 Aralık 2023 Perşembe günü paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (14 ARALIK 2023)

2023.12.14 06:22:41 37.8682 36.6213 4.5 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.14 05:55:40 39.5313 25.9835 6.9 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.14 05:40:43 40.4022 28.8508 10.4 -.- 3.2 3.1 KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.14 05:22:09 37.4383 38.6898 7.2 -.- 2.1 -.- YIGINAK-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.14 05:17:35 38.4943 37.4897 3.7 -.- 1.5 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.14 04:51:44 36.3508 28.3310 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.14 04:45:57 37.4318 37.0230 6.5 -.- 1.6 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.14 04:05:51 38.8500 37.4958 6.0 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.14 03:55:22 38.6000 37.5062 6.3 -.- 2.0 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.14 03:46:16 38.1717 42.6435 5.2 -.- 1.8 -.- YUKARICALI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.12.14 03:45:43 39.4077 29.0180 9.3 -.- 1.7 -.- TOKLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.12.14 03:37:22 36.3157 34.0442 6.5 -.- 2.3 -.- ARKUM-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.14 03:21:51 40.4310 28.8510 8.9 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.14 03:18:20 40.4385 28.9247 5.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.14 03:05:58 40.0330 42.8108 13.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2023.12.14 03:00:46 40.3790 28.8400 13.2 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.14 02:43:53 38.1035 38.3633 5.4 -.- 3.3 3.4 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.14 02:40:42 38.0073 36.3488 5.0 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.14 02:26:48 38.0918 37.4047 5.2 -.- 2.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.14 01:58:51 40.4380 34.7290 4.2 -.- 1.8 -.- KINIKDELILER-(CORUM) İlksel
2023.12.14 01:56:20 38.1322 38.4572 5.0 -.- 2.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.14 01:53:54 37.7450 35.6055 5.4 -.- 2.6 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.12.14 01:21:18 40.4247 28.8335 10.2 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.14 01:04:28 38.1093 38.4805 10.4 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.14 00:50:37 37.8763 36.3052 14.6 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.14 00:45:54 40.4417 28.7917 4.0 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.14 00:45:17 34.8797 26.7237 15.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.14 00:40:08 39.8283 30.2632 9.3 -.- 2.3 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2023.12.14 00:27:59 38.2905 37.8022 9.4 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.14 00:25:05 40.4447 28.8402 3.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.14 00:17:16 38.4592 37.5297 1.9 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.14 00:16:10 40.4407 28.8365 2.7 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.14 00:06:25 35.4353 35.4797 5.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.14 00:00:35 37.8563 29.6693 7.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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