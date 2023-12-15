SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 15 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 15 Aralık 2023 Cuma günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Elazığ ve Adana gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 15 Aralık 2023 Cuma günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (15 ARALIK 2023)

2023.12.15 06:23:59 38.1615 36.5950 3.9 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 06:18:06 38.3775 37.6328 6.0 -.- 1.6 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.15 05:56:52 36.7003 34.1917 13.7 -.- 1.0 -.- KOSERELI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2023.12.15 05:54:49 38.4202 37.3882 8.1 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.15 04:51:15 38.1850 38.6168 6.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.15 04:34:07 37.7762 27.0025 6.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.15 04:18:54 38.2250 25.7495 2.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.15 03:57:00 38.1460 37.0555 6.9 -.- 1.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 03:48:30 38.4822 39.2935 2.1 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.15 03:33:05 38.3028 38.2458 6.0 -.- 2.0 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.15 03:29:06 37.3447 34.9992 5.6 -.- 1.6 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.12.15 03:24:55 38.1418 36.8185 2.4 -.- 1.2 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 03:01:22 35.8427 30.5997 11.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.15 02:59:43 38.8583 33.5585 10.2 -.- 1.2 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2023.12.15 02:49:15 40.0247 24.0865 8.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.12.15 01:59:14 35.4483 29.6068 11.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.15 01:48:34 37.6008 35.8765 5.0 -.- 2.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.15 01:44:57 35.8442 29.5553 15.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.15 01:39:21 37.5692 35.7927 5.1 -.- 1.2 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.15 01:37:06 39.6395 24.1995 6.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.12.15 01:32:58 36.2300 35.9417 9.3 -.- 3.7 3.7 BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.12.15 00:43:40 40.4343 42.2280 4.5 -.- 1.4 -.- OYUKTAS-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.12.15 00:40:52 37.9165 36.9682 8.6 -.- 1.5 -.- SARIGUZEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 00:35:55 40.4182 28.8092 11.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.15 00:02:10 40.4293 28.9117 4.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ







