SON DAKİKA DEPREM haberleri 18 Nisan 2023: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika haberleri haftanın ikinci günü çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 18 Nisan 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 18 NİSAN 2023 SALI

2023.04.18 06:01:03 38.2688 37.3003 1.4 -.- 2.1 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 05:49:08 38.4267 38.9548 6.9 -.- 2.0 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.04.18 05:32:19 38.5972 37.1910 3.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.04.18 05:30:57 36.1338 36.3680 2.2 -.- 1.8 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.04.18 05:15:38 37.3765 36.9017 4.4 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 05:12:22 38.1067 36.2010 17.2 -.- 1.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.18 05:02:04 38.2623 37.2600 10.9 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 05:01:15 37.9717 36.6670 7.3 -.- 1.6 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 04:49:06 37.8995 36.3203 7.2 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 04:41:20 37.8910 36.3063 5.0 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 04:19:17 40.7105 27.3347 15.8 -.- 1.6 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2023.04.18 04:15:49 37.9437 36.3152 7.4 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 04:08:26 38.9960 27.9472 8.6 -.- 1.8 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.04.18 04:05:31 38.3160 38.1660 5.0 -.- 2.0 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.04.18 04:02:58 36.4955 36.5870 3.0 -.- 1.6 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.18 03:58:55 38.0290 37.6768 3.3 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.18 03:55:18 40.7645 31.0238 12.9 -.- 1.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.04.18 03:53:58 38.0973 36.4892 1.8 -.- 2.0 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 03:48:16 37.8350 36.3567 1.8 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 03:43:00 40.1643 31.7787 17.6 -.- 2.4 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.04.18 03:28:41 37.0280 36.5660 5.3 -.- 1.4 -.- KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.18 03:14:46 38.0823 38.3228 7.2 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.18 03:11:14 37.9587 36.2807 5.3 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 02:52:23 37.9677 37.5347 12.0 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 02:35:18 36.6165 36.4590 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.18 02:34:08 37.8240 37.3628 12.3 -.- 1.1 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 02:06:55 38.2460 37.3873 2.3 -.- 2.1 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 02:00:39 38.1537 38.4602 5.0 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.18 01:59:19 38.5175 37.6863 6.4 -.- 1.3 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.18 01:53:52 36.9230 27.9658 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.18 01:49:36 40.7647 31.3442 16.3 -.- 1.6 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2023.04.18 01:49:22 37.9272 36.6155 5.3 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:45:26 38.5928 40.1597 8.3 -.- 1.3 -.- ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.04.18 01:44:02 38.0813 37.2147 5.0 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:33:04 37.9573 36.7530 1.2 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:30:24 38.1043 37.7670 5.1 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.18 01:29:44 38.3343 38.1250 1.2 -.- 1.7 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.18 01:22:19 37.4430 36.9680 4.6 -.- 1.7 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:18:25 38.1400 36.8837 14.5 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:17:30 35.2935 27.8400 18.6 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.04.18 01:16:29 38.1187 36.7887 6.2 -.- 1.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:12:18 38.2507 36.8025 8.1 -.- 1.1 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:08:07 38.2975 37.1925 8.3 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 01:00:26 36.9338 36.5763 7.1 -.- 1.3 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.18 00:57:02 38.1875 38.5972 5.0 -.- 3.0 3.1 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.04.18 00:54:42 37.8832 36.2973 10.4 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 00:40:36 37.8625 36.3803 5.0 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 00:36:31 37.9135 36.2915 4.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.18 00:12:37 36.4445 36.6078 15.1 -.- 2.1 -.- AKPINAR-KUMLU (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



