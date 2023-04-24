SON DAKİKA DEPREM haberleri 24 Nisan 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika haberleri haftanın ilk günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yapılan açıklamaların ayrıntıları...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 24 NİSAN 2023 PAZARTESİ

2023.04.24 06:14:54 38.3442 37.3470 6.8 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 06:12:37 37.9677 33.9753 5.0 -.- 2.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2023.04.24 06:06:10 39.3910 42.0425 11.7 -.- 2.1 -.- BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel

2023.04.24 06:01:25 39.3905 42.0853 14.0 -.- 2.1 -.- GUNDUZKOY-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel

2023.04.24 05:54:52 38.0945 38.4243 6.2 -.- 3.3 3.3 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.24 05:40:06 38.1578 38.5218 5.5 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.04.24 05:27:55 38.4645 38.0397 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.24 05:12:24 38.5068 39.4823 11.2 -.- 2.1 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.04.24 05:06:26 38.0760 38.3943 1.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.24 04:56:36 37.4733 37.2783 2.2 -.- 2.1 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 04:46:22 36.9435 35.3668 13.2 -.- 2.1 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel

2023.04.24 04:45:30 37.1555 36.6630 3.3 -.- 1.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.04.24 04:40:45 37.9303 36.1933 6.3 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.24 04:35:00 37.1248 28.4728 11.1 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 04:31:35 37.8893 36.6147 11.0 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 04:16:08 38.0580 37.4263 5.4 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 03:58:34 37.1135 28.4808 10.7 -.- 2.0 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 03:54:50 39.1823 40.2520 6.6 -.- 2.1 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.04.24 03:51:45 38.2703 37.7667 1.8 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.24 03:47:11 38.4302 37.3703 5.0 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.24 03:42:46 37.1130 28.4500 17.3 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 03:41:08 38.1348 36.9092 5.2 -.- 1.3 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 03:33:19 38.2595 37.7643 3.1 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.24 03:28:59 38.0205 36.4642 3.0 -.- 2.7 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 03:24:01 37.8335 36.4827 5.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 03:20:59 37.9527 36.5052 5.5 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 03:17:28 37.1183 28.4435 17.6 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 03:12:25 38.4940 39.4740 7.3 -.- 1.8 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.04.24 03:11:43 38.2837 38.7648 5.0 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.04.24 03:09:00 37.8645 36.5808 5.9 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 03:02:31 40.7785 30.2472 7.9 -.- 2.4 -.- DAGYONCALI-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel

2023.04.24 02:52:50 38.0100 37.5678 5.4 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 02:51:37 39.3153 25.8678 7.3 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.04.24 02:45:44 36.0798 36.1170 4.7 -.- 2.1 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.04.24 02:45:15 36.9408 28.0457 9.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.24 02:34:38 38.2820 38.2857 19.5 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.24 02:29:39 38.0517 36.3640 4.4 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 02:28:08 37.1115 28.4587 14.2 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 02:27:28 37.1213 28.4722 11.8 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 02:19:06 38.1588 38.4105 5.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.24 02:13:10 38.1210 38.3787 5.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.24 02:09:11 38.3222 37.2143 4.8 -.- 1.4 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 02:07:41 37.1140 28.4645 12.6 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 01:55:32 38.1145 37.0755 16.4 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 01:49:28 37.1167 28.4493 12.7 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.24 01:47:17 37.9177 36.6322 7.9 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 01:34:09 37.6855 37.1013 6.8 -.- 1.8 -.- BAHCELI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 01:03:49 38.3602 37.5732 4.2 -.- 2.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.24 00:56:23 37.9100 36.2990 5.0 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 00:44:48 38.3655 37.3247 1.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.24 00:39:38 38.0703 37.9607 5.7 -.- 2.3 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.24 00:31:06 37.0703 36.0882 2.6 -.- 2.5 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.04.24 00:29:47 36.7052 33.5078 5.0 -.- 2.7 -.- CALTILI-MUT (MERSIN) İlksel

2023.04.24 00:14:34 38.4703 37.3450 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.24 00:09:17 38.5617 39.2597 8.9 -.- 1.6 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel

2023.04.24 00:01:39 36.9640 27.5562 9.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.24 00:01:20 38.2813 37.2998 11.6 -.- 1.3 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



