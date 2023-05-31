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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 31 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

31.05.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Sivas, Çanakkale, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi bazı illerimizde yaşayan kişiler ile bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 31 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğüne? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile son depremler listesi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 31 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

2023.05.31 06:02:37 38.8495 37.3615 5.3 -.- 1.6 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.31 06:01:46 40.3160 27.4178 11.8 -.- 2.0 -.- GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.05.31 06:00:32 38.5023 37.5982 8.2 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.31 05:59:03 38.2132 38.6258 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.31 05:38:31 37.7308 37.4180 4.1 -.- 2.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 05:29:35 38.1225 38.2260 1.3 -.- 1.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.31 05:29:06 37.9277 36.3478 5.2 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 05:25:21 36.0835 36.1062 3.1 -.- 1.8 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.05.31 05:11:37 37.2840 36.8785 3.6 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 05:08:25 38.6272 37.4640 5.0 -.- 1.2 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.31 04:46:37 38.3403 37.7900 5.0 -.- 2.2 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.31 04:41:01 38.2103 38.0433 5.0 -.- 2.8 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.31 04:28:06 38.4995 37.2397 12.3 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 04:17:09 37.4897 37.2502 6.1 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 04:10:05 39.5405 42.2038 9.6 -.- 1.7 -.- TOSUNLU-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2023.05.31 03:52:25 37.2455 37.0818 10.4 -.- 2.0 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 03:50:52 35.4668 29.3998 9.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.31 03:39:13 36.6468 28.7712 37.6 -.- 1.5 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.05.31 03:32:26 36.0552 36.1087 4.9 -.- 1.4 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.05.31 03:31:33 37.7785 29.7455 5.0 -.- 1.4 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.05.31 03:06:08 38.2860 37.2507 7.1 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 02:48:26 37.8918 36.3055 4.7 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 02:36:30 38.4120 39.6355 5.0 -.- 2.5 -.- DUTPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.05.31 02:02:17 38.0457 37.4948 9.9 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 01:58:27 37.9650 36.2372 3.1 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 01:52:01 37.9280 36.1947 5.3 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.31 01:45:29 37.0455 28.4552 1.5 -.- 1.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.31 01:42:54 38.4570 37.5887 5.0 -.- 2.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.31 01:37:28 38.4665 37.4848 5.0 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.31 01:28:54 38.1385 36.7003 5.3 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.31 00:53:35 38.1193 38.5698 9.5 -.- 1.7 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.31 00:36:32 40.4685 29.2015 5.8 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.05.31 00:17:52 38.0828 38.4573 1.8 -.- 1.7 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.31 00:02:48 38.1423 38.5133 2.8 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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