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  4. Son dakika: Depremde yerle bir olmuştu! O binaların müteahhitleri birer birer tutuklanıyor

Son dakika: Depremde yerle bir olmuştu! O binaların müteahhitleri birer birer tutuklanıyor

13.02.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde yıkılan binaların müteahhitleri birer birer yakalanıyor. Son olarak Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu ve Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş tutuklandı.

Son dakika: Depremde yerle bir olmuştu! O binaların müteahhitleri birer birer tutuklanıyor

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son olarak Hatay'da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu ile Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş İstanbul'da tutuklandı.

Gün içinde, Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan da tutuklanmıştı.

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deprem Müteahhit Hatay

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