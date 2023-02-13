Son dakika: Depremde yerle bir olmuştu! O binaların müteahhitleri birer birer tutuklanıyor

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son olarak Hatay'da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu ile Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş İstanbul'da tutuklandı.

Gün içinde, Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan da tutuklanmıştı.