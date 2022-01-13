SON DAKİKA | Dilara Yıldız aylar önce... Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dilara Yıldız'ın ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldız'ın evinde 10 gün bekleyen eski nişanlı Oktay Dönmez'e kapıyı açan çilingirin emniyette sorguya alındığı aktarıldı. Dilara Yıldız aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Barosunda önünde dün düzenlenen törende Dilara Yıldız'ın acılı annesi Elvan Yıldız, "Kızım hiç yere öldürüldü. Acım ve öfkem çok büyük Çok ceza alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum" dedi. Dilara Yıldız'ın bugün memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

EMNİYETTE SORGUYA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre eski uzman çavuş Oktay Dönmez (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu. Eski uzman çavuş Dönmez'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi. Dönmez'in Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Dilara Yıldız'ın ayrıca geçtiğimiz yıllarda kısa süren bir evlilik yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi. Dönmez'in ikamet adresinin İzmir'de olduğunu ve çekilen mesajları burada aldığını kaydeden savcılık dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dilara Yıldız hakkında başlatılan soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

"DAVAMA SİZ SAHİP ÇIKIN"

Dilara Yıldız aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği öğrenildi.

İSTANBUL BAROSU ÖNÜNDE TÖREN

Öte yandan Tuzla'da eski nişanlısı tarafından bir kafede öldürülen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız için, dün Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Tabutunun üzerine avukatlık cübbesi örtülen Avukat Dilan Yıldız'ın cenazesi başında annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, meslektaşları ve sevenleri saygı duruşunda bulundu Elvan Yıldız, kızının hiç yere öldürüldüğünü, katilin çok ceza almasını ve cezaevinden hiç çıkmamasını istediğini söylerken, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, güvenlik güçlerinin bu cinayetten ders alması gerektiğini ifade etti.

"ACIMLA BİRLİKTE ÖFKEM DE ÇOK BÜYÜK"

Kızı Dilara Yıldız'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Elvan Yıldız, "Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

MEHMET DURAKOĞLU: BU ÖLÜM ŞİMDİYE KADAR İŞLENEN CİNAYETLERDEN ÇOK FARKLI

Dilara Yıldız için düzenlenen törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, şunları ifade etti:

"Bu ölüm şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize emniyete, dünyaya, herkese bir şey anlatması gereken bir cinayetle karşı karşıyayız. Bizim açımızdan değerlendirdiğimizde, bu ülkenin tüm avukatları olarak yaptığımız mücadelede bir kurşun yedik biz. Bu kez kurşunu biz yedik.

Dilara da dahil olmak üzere pek çok meslektaşımızın uzun yıllar sadece ve yalnızca kadın cinayetlerini önlemek için verdikleri mücadeleler, emekler, o uğurda girdikleri davalar o kadar değerliydi ki bu. Bundan hepimiz ders almalıyız. Evet, biz ders almalıyız ama göz göre göre gelen bir cinayetten, polisin yanında işlenen bir cinayetten söz ediyoruz.

Güvenlik güçleri bundan mutlaka ders almalı. Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu an kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz."

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesinin, Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke Köyü'nde bugün öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.



