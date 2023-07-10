SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alındı.
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