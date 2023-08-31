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  4. SON DAKİKA | Karadeniz tahıl girişimi gündemde! Bakan Fidan, Lavrov'la basın toplantısında konuştu "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı"

SON DAKİKA | Karadeniz tahıl girişimi gündemde! Bakan Fidan, Lavrov'la basın toplantısında konuştu "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı"

31.08.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da! Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov ortak açıklamalarda bulundu. Lavrov, Fidan ile düzenlediği basın toplantısında “Görüşmede Ankara-Şam ilişkilerine yönelik yeni adımlar ele alındı” dedi. Fidan "Karadeniz girişiminin canlandırılması önemli gündem maddemizdi" derken Lavrov, Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı'nın sözünde durmadığını belirtip "BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Karadeniz tahıl girişimi gündemde! Bakan Fidan, Lavrov'la basın toplantısında konuştu "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da ortak açıklama yaptı.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Görüşmede Ankara-Şam ilişkilerine yönelik yeni adımlar ele alındı.

Batı ülkelerinin şüphe uyandıran girişimlerine rağmen biz Türkiye'nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz.

Gaz merkezi oluşturulması dahil Türkiye’ye gaz arzını arttırmaya hazırız.

1 milyon tahıl Rusya- Türkiye- Katar programı kapsamında ihtiyaç sahibine ulaşacaktır.

Çok faydalı bir görüşme yaptık.

TAHIL GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanımız defalarca ifade etti, bütün bahsettiğimiz güvenceler, vaatler yerine getirildiğinde bu paketin Ukrayna kısmındaki konulara geri döneceğiz. Guterres'in çabalarını destekliyoruz. Dürüstçe ifade ettik; önceden ifade ettiğimiz gibi bu mesajlarda tek bir güvence yok, sadece vaatler var. Bunlar da sorunun çözümüne aktif bir şekilde Rus tahılının ve gübresinin yurt dışına çıkarılmasına engel olan konulardı.

BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.

Vaatlere güvence verilmediği sürece, ilerleme kaydedilemez.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Rusya'yla ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Samimiyete dayanan güçlü iletişim kanallarımız mevcut. Bugün de gerek ikili gerekse bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk.

Karadeniz girişiminin canlandırılması önemli gündem maddemizdi. Rusya’nın tahıl girişimine yönelik yoğun çabaları var.

Savaşın gidişatı gündemimizde önemli bir yer tuttu. Etkileri katlanarak büyüyor. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Daha önce taraflar arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmıştık. Kolaylaştırıcı arabulucu rolünü sürdüreceğimizi aktardık.

Bugünkü ziyaretim liderler arasındaki görüşmeye bir hazırlık niteliğindeydi.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz.

Türkiye tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için yoğun bir çaba göstermekte. Konuya yönelik ciddi adımlar atılması için ne türden fırsatlar oluşabilir, buna dikkatlice bakmaktayız. BM'nin yoğun bir faaliyeti var, ekibimiz yoğun bir temas halinde.
Rusya'nın taleplerini daha iyi anlamaya çalışan bir süreç var. Daha kalıcı bir tahıl anlaşması nasıl devreye girebilir, bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bu anlaşma, hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli, bu konudaki çabalarımızı devam ettireceğiz.

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Hakan Fidan Sergey Lavrov

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