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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria'nı ilhakına yönelik vaatlerine sert tepki göstererek "Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria'nın ilhakına yönelik vaatlerine sert tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ‪17 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail’in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez."

"Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz."

"Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir."

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