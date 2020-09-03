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  4. Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili açıklama

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Fatih Nurullah takma adlı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, “Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir” denildi.

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili açıklama

Uşşaki Tarikat lideri Fatih Nurullah'ın, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna yönelik iddialara Diyanet İşleri'nden tepki geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz bebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

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