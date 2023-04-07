SON DAKİKA | DSP'den seçim kararı! Erdoğan'a desteklerini açıkladılar: Seçime katılmıyoruz

Son dakika... Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti genel merkezine geldi. DSP'nin seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması bekleniyordu. Önder Aksakal, Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyururken sürpriz bir kararla da seçime girmeyeceklerini, DSP'nin AK Parti listesinde yer alacağını duyurdu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Aksakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

" İlkeli duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu vurgulayarak yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısı koymasının önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi.

" DSP doğru ve tutarlı bir partidir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan manzaralara karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede, gerek Kıbrıs'ın 2 devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında, gerek Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin kararlı duruşunda önemli bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.

" Biz sayılar üzerinde siyaset yapan parti olmadık hiçbir zaman. DSP parlamentoda temsil edilecektir dedikten sonra bizim için sayının önemi kalmamıştır.

"AK PARTİ LİSTELERİNDEN PARLAMENTODA YER ALACAĞIZ"

" DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız inşallah.

AK PARTİ HEYETİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Binali Yıldırım ve Ömer Çelik bu sabah saatlerinde DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşmüştü.

Binali Yıldırım 14 Mayıs için "Beraber yürüyelim" teklifi yapıldığını açıklarken Aksakal "DSP elinden geleni yapacak" demişti.

HÜDA PAR, YSK'YE DİLEKÇESİNİ VERDİ

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) listelerinden gireceğini açıklayan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçesini verdi.