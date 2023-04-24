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Son dakika | Dünyanın gözü orada olacak: Türkiye'nin de katılacağı dörtlü toplantının tarihi belli oldu! Bakan Akar: Onları zora sokacak bir karar almayız

24.04.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünyanın dikkatle takip edeceği toplantının tarihi belli oldu. Türkiye, Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları Suriye meselesini değerlendirmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kritik toplantının yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Akar ayrıca toplantının ardından bazı olumlu gelişmeler beklendiğine dikkat çekti.

Son dakika | Dünyanın gözü orada olacak: Türkiye'nin de katılacağı dörtlü toplantının tarihi belli oldu! Bakan Akar: Onları zora sokacak bir karar almayız

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın yer alacağı 'dörtlü toplantı'ya ilişkin yaptığı açıklamada toplantının yarın Moskova'da icra edilmesinin planlandığını belirtti. Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Akar, "Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı" açıklamasını yaptı.

"BİR AN ÖNCE" DİYEREK AÇIKLADI: AMACIMIZ...

Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı.

Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitmişti.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran’ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması."

"OLUMLU GELİŞMELER DE BEKLİYORUZ"

İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, "Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ZORA SOKACAK DURUMDA BULUNMAYIZ"

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz."

(AA)

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