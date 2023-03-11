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  4. SON DAKİKA | Ege Denizi'nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8! Datça açıklarında...

SON DAKİKA | Ege Denizi'nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8! Datça açıklarında...

11.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 07.30'da Ege Denizi, 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sonrasında da saat 09.20'de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ege Denizi'nde korkutan deprem: Önce 3.5 sonra 3.8! Datça açıklarında...

Son dakika deprem haberi: Ege peş peşe 3.5 ve 3.8 ile sallandı. AFAD'dan yapılan duyuruya göre, yaklaşık 2 saat aralıkla Ege Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin tüm ayrıntıları...

EGE'DE İKİ DEPREM

İlk deprem saat 07.30'da Ege Denizi 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

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Ardından saat 09.20'de de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 14.14 km olarak açıklandı.

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