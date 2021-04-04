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  4. Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepki

Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepki

04.04.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine sert tepki göstererek "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine Bahçeli'den sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

'RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR'

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

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