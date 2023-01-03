Son dakika: Emekli ve memura yüzde 25 zam açıklandı! Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Son dakika: 2022 yılındaki yüksek enflasyonun ardından 2023 maaşları merak ediliyordu. Asgari ücret 8 bin 506 lira açıklandıktan sonra EYT'de de yaş sınırı olmayacağı duyurulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı aralık enflasyonu ve beraberinde memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrilmişti.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; aralık ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,27 ve 12 iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artması bekleniyordu.

ERDOĞAN'DAN YÜZDE 25 AÇIKLAMASI

Kritik verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm milletime; memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 25 zam açıklamasının ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bir video paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz." notunu düştü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz. pic.twitter.com/5nK1fn3LKp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 3, 2023



