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  4. Son dakika | Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek

Son dakika | Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek

03.07.2024 11:28
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Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel'den haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ilk yorum geldi. "Sanki petrol, maden, altın bulundu da yarından itibaren düşecek" diyen Özgür Özel ayrıca erken seçim çıkışıyla da dikkat çekti.

Son dakika | Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri hakkındaki yorumu sorulan Özel "Enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Enflasyon yüzde 50'yse gelecek sene fiyatlar artar. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI: BİZCE YARIN KARAR ALALIM, 2 AY SONRA YAPALIM

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Erken seçimle ilgili sayın Cumhurbaşkanının yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur, o durumda bir daha aday olamıyor, ya da Mecliste 360 milletvekilinin kararıyla olur. Bu durumda son bir kez aday olabiliyor.
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  • Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse siyasi değerlendirmesi de o kadar isabetsiz. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira... Şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyorlar.

  • Hadi 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle hesap olmaz! AK Partili olsun, MHP'li olsun bütün seçmenler, emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaf perişan durumda. Seçim dönemi parayı bol bol dağıtıp sonra 4 sene milleti ızdırap çektirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var?

  • Sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Meydandaki emekliler, işçiler erken seçim diye bağırıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez halde bıraktınız. Kendisiyle yaptığım görüşmede de bunları söyledim.
    Milletin sıkıntılarına bir nebze çare olabilecek adımlar atılırsa ben 'Hadi seçim' demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım? Her şeyin sorumlusu sensen bu konularda vatandaşın sesini duyman lazım. Sizin memleketten, Rize'den bağırdılar 'Geçinemiyoruz' diye.

ENFLASYON RAKAMLARI: SANKİ PETROL BULUNDU DA YARIN DÜŞECEK

  • 'Tayyip beyi üzmeyen istatistik kurumunun' verilerine göre dahi asgari ücret 3 bin 800 lira erimiş durumda. Sanki petrol, maden, altın bulundu da yarından itibaren düşecek! Enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Enflasyon yüzde 50'yse gelecek sene fiyatlar artar. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Özgür Özel
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