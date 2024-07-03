Son dakika | Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek

Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse siyasi değerlendirmesi de o kadar isabetsiz. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira... Şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyorlar.