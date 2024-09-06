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  4. SON DAKİKA | Engin Polat cezaevinden çıktı! Eşi Dilan Polat karşıladı! İşte ilk sözleri

SON DAKİKA | Engin Polat cezaevinden çıktı! Eşi Dilan Polat karşıladı! İşte ilk sözleri

06.09.2024 18:18
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06.09.2024 18:18
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Son dakika haberi: Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Başsavcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından Engin Polat 10 ay sonra cezaevinden çıktı. Engin Polat'ı Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu çıkışında eşi Dilan Polat karşıladı. Polat'ın ilk sözleri "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk" oldu.

Son dakika: Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi.

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TUTUKLU SANIK KALMADI

Engin Polat’ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün’de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.
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"AİLEMİZLE KAVUŞTUK"

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat’ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, “Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi.
Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.
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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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