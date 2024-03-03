Son dakika | Erdoğan "Bu hafta göreve başlıyor" diyerek Muğla'dan duyurdu! "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta güven alırsa bizi tutabilene aşk olsun"

Son dakika haberi: Seçimlere son 27 gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan il il gezip mitingler düzenleyerek halka seslenmeye devam ediyor. Erdoğan'ın son durağı Muğla oldu.
"MUĞLA ANTALYA'NIN GERİSİNDEYSE TEK SEBEBİ BU ZİHNİYET"
İşte Erdoğan'ın Muğla mitingindeki konuşmasından satır başları:
- Kendimi fahri Muğlalı olarak görüyorum. Mayıs seçimlerinde aldığımız oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Muğla'yla aramızdaki sevginin derinliğini göstermekten çok uzak. Karadeniz'in, Akdeniz'in geçit vermez dağlarına hangi yatırımları yaptıysak Ege'nin, Güney Doğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun her karışına da aynı yatırımları biz götürdük.
- Muğla hak ettiği yerde değil. Muğla'nın hak ettiği potansiyeli kullanmasının önündeki engel bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istedikleri projeleri engellemek için de ellerinden geleni yaptılar. Muğla bugün turizmde ve tarımda Antalya'nın gerisinde kalmışsa tek sebebi bu zihniyettir ve onun Atatürk'ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir.
"YENİ HAMLENİN STARTINI SANDIKTA VERECEĞİZ"
- Aday gösterdiğimiz Aydın hocamız siyasette tecrübeli, en çözüm odaklı, en saygın isimleri arasında yer alan bir hocamızdır.
"TARAMA GEMİLERİ GÖREVE BU HAFTA BAŞLIYOR"
- Körfezlerdeki balçığın temizlenmesi için 2 adet tarama ve dip temizleme gemisi dün itibarıyla bölgeye ulaştı. Gemilerimiz tarama çalışmalarına inşallah bu hafta başlıyor. Muğla'da 60 bin dekar arazinin daha sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz. Muğla'nın körfezlerinin halini, nasıl koktuğunu görüyorsunuz. Siz yeter ki sandıkta bize destek verin.
"BİZİ TUTABİLENE AŞK OLSUN!"
- Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet Cumhur İttifakı, dolayısıyla yerel yönetimlerde de inşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşk olsun!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır