Son dakika | Erdoğan'dan "Belediyenin kapılarını kimseye kapatmadık" göndermesi! "Ankara'nın 'yavaşlıktan' kurtulması gerekiyor"

Hangi kökene ve siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mamak'tan beklediğimizden az oy aldık. Bizde kusuru millete atmak yoktur. Muhalefet ise her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yoluna gidiyor. Mayıs seçiminde de suçu vatandaşa attılar.