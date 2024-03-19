Son dakika | Erdoğan'dan "Belediyenin kapılarını kimseye kapatmadık" göndermesi! "Ankara'nın 'yavaşlıktan' kurtulması gerekiyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün canlı bağlantılarla katıldığı iki programının ardından Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'ne de katıldı.
"MUHALEFET HEP GÜNAH KEÇİSİ BULUYOR"
İşte Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları:
-
Hangi kökene ve siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mamak'tan beklediğimizden az oy aldık. Bizde kusuru millete atmak yoktur. Muhalefet ise her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yoluna gidiyor. Mayıs seçiminde de suçu vatandaşa attılar.
-
Önceden Mamak deyince akla yoksulluk ve gecekondu gelirdi. Biz bu tabloya son verdik.
- Bizde siyaset bayrak yarışıdır. Bu seçimde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Cumhurbaşkanı olarak her an Asım kardeşimin, Turgut kardeşimin yanında olacağım, onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim.
"BELEDİYE KAPISINI KİMSEYE KAPAMADIK"
- 31 Mart öncesinde siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. CHP zihniyeti lafa gelince sağda solda sürekli ahkam keserler ama insanlarımızı kılık kıyafetleri, kökenleri üzerinden eleştirmeden de edemezler. Irkçılık ve ayrımcılıkta kendi kötü geçmişiyle yarışıyorlar. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık, kimsenin kökenine ve inancına bakmadık. Belediye kapısını kimseye kapamadık. Her kim insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Siyasiler olarak elbette yarışacağız ama aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı dikkatli olmalıyız.
"ANKARA'NIN YAVAŞLIKTAN KURTULMASI GEREKİYOR"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
- Ankara bir 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz, bu kadar ihmale, yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara'nın "yavaşlıktan" kurtulması, bir an önce hızlanması gerekiyor.