HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

12.01.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘yayına davet’i de konuşuldu. Erdoğan’ın bu davet için ‘Muhatap alınmak istiyor, ben seni muhatap alır mıyım?’ dediği öğrenildi. İşte MYK toplantısında konuşulanlar…

Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

Son dakika AK Parti haberleri… Meclis Karma Komisyonu’nun HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyaları öne alacağı ve bir an önce dokunulmazlığının kaldırılması için süreci hızlıca tamamlayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun canlı yayını için ise Erdoğan "Muhatap alınmak istiyor, ben seni muhatap alır mıyım?" dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in fezlekesi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, “Bu işi hızlıca çözün, bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından Meclis’te Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden oluşan Meclis Karma Komisyonu’nun bu hafta ya da en geç haftaya toplanması için planlama yapıldığı öğrenildi.

2

Bu kapsamda, Karma Komisyon’un HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyaları öne alacağı ve bir an önce dokunulmazlığının kaldırılması için süreci hızlıca tamamlayacağı belirtildi. AK Parti kurmayları, Komisyonun toplanmasının ardından Semra Güzel ile ilgili aynı kapsamdaki dosyaların birleştirilerek ele alınacağını ifade ederek, “Hangi dosyaların alınacağı Komisyon Başkanının takdirinde ama bunu öne alacağız. Komisyon, kamuoyunun baskısını dikkate alır” değerlendirmesini yaptı.

“MUHATAP ALINMAK İSTİYOR”

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında yaptığı söyleşi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayına katılarak, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına verdiği cevaplardan dolayı memnun olduğunu belirttiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun programın sonunda kendisini de programa bağlanmaya davet etmesi ile ilgili olarak ise, “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” dediği öğrenildi.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi! 'Ekonomiyi daha fazla götüremezler Eylül ayında...'Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi! 'Ekonomiyi daha fazla götüremezler Eylül ayında...'

“DAHA FAZLA YANSITMALIYIZ”

MYK toplantısında ayrıca, yeni ekonomi modeliyle ilgili gelişmeler de ele alındı. Bununla ilgili AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından yapılan ankete göre, vatandaşların yaklaşık yüzde 70’inin yeni ekonomi modelini desteklediği ve güven duyduğu belirtildi. Ankette ayrıca, 20 Aralık'ın ardından döviz kurundaki düşüşle beraber AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 40'a çıktığı da anlatıldı. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye devam edileceğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kurmaylarına, “Bu iyileşmeleri sokağa, topluma ve hanelere daha fazla yansıtmak için çalışmalıyız. Bunun üzerinde durmalıyız. Bir iyileşme ve memnuniyet var. Bunu kalıcı hâle getirmemiz lazım. Neler yapıldığını vatandaşa iyi anlatın” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın enflasyonun düşürülmesi ve vatandaşın satın alma gücünün düşmesinin engellenmesi gerektiğini de ifade ettiği belirtildi.

'SÖZLÜM' DEDİĞİ TERÖRİST İKİ ASKERİ ŞEHİT ETMİŞ

HDP'li vekil Semra Güzel'in sözlüsü olarak tanıttığı terörist Volkan Bora'nın 2015- 2016 yıllarında Adıyaman'da PKK’nın düzenlediği saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Hava bombardımanı ile etkisiz hâle getirilen Volkan Bora'nın da aralarında olduğu 8 teröristin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilip, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez’in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı. Bu arada Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye sunmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: Yazıktır! Kul hakkı yiyorsunSon dakika! Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: Yazıktır! Kul hakkı yiyorsun
Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'Son dakika: Canlı yayında gergin anlar! TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki 'Siz bir oyun kurmuşsunuz...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndüSokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Habertürk Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Murat 124 "hastasına" 130 bin liraya satılık!

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

Dilara Yıldız cinayetinde yürek yakan detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.