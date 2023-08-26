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  4. SON DAKİKA | Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünde dikkat çeken mesajlar "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

SON DAKİKA | Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünde dikkat çeken mesajlar "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

26.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'Türkiye Yüzyılı' mesajı veren Erdoğan "Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Biz Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken onların tek yapabileceği, ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır" dedi.

SON DAKİKA | Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünde dikkat çeken mesajlar "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Malazgirt öyle sıradan bir savaş sıradan bir zafer değildir. Malazgirt Anadolu’daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını ve önünü açmıştır.

Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası burasıdır. Malazgirt sahip olduğu manevi mirasla kalbimizde ayrı bir konuma sahiptir.

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Bu topraklarda yaşayanlar kökenlerine, farklılıklarına bakmaksızın aynı gaye uğrunda kenetleniyor.

İrili ufaklı onlarca beyliğiyle, Selçuklusuyla, Osmanlısıyla, Cumhuriyetiyle hep aynı vatan davası peşinden gittik, gidiyoruz.

Bu coğrafyada yaşadığımız her hadise bize vatanımızın kıymetini gösterdi.

Yüz binler şu anda Malazgirt Ovası’nda bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan mesajı yükseliyor. Malazgirt zaferini yeni bir yılın başında kazanmıştık. Şimdi 31 Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız?

"BAZI BAŞLANGIÇLAR VARDIR Kİ TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİR"

Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. İşte biz de cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustostan aldığımız ilhamla gençlerimize devredeceğimiz bu özlemimizi, bu hedefimizi daha yüksek bir sesle haykırıyoruz.

"BİRİLERİNİN KARAMSARLIK YAYMAYA ÇALIŞMASINA BAKMAYIN"

Birilerinin sürekli felaket tellallığı yaparak, karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldıklarının farkında değiller. Biz Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken onların tek yapabileceği, ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır.

Malazgirt'teki bu buluşmamızı Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir ahitleşmesi olarak kabul ediyorum.

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