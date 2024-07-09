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  4. Son dakika | Erdoğan dünya liderlerine bir bir söyleyecek! NATO Liderler Zirvesi öncesi konuştu: Gündeme taşıyacağız

Son dakika | Erdoğan dünya liderlerine bir bir söyleyecek! NATO Liderler Zirvesi öncesi konuştu: Gündeme taşıyacağız

09.07.2024 09:51
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Son dakika haberi: NATO Liderler Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca "Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız" mesajını verip İsrail'e tepki gösterdi.

Son dakika | Erdoğan dünya liderlerine bir bir söyleyecek! NATO Liderler Zirvesi öncesi konuştu: Gündeme taşıyacağız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında NATO Liderler Zirvesi'nin gündeme dair mesajlar verdi.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMLARI GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Zirvede NATO'nun savunma ve caydırıcılığı tahkim edilecek. Dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül mücadelenin NATO'nun da gayretlerinin altını çizeceğiz.

  • Ukrayna'nın bütünlüğünü destekliyoruz. NATO savaşın bir tarafı haline getirilmemeli diyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu gösteriyor. Tehditlerin arttığı bu dönemde ittifaka verdiğimiz önem açıktır.

  • Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız.

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KKTC MESAJI

  • Bizler Kuzey Kıbrıs'ı burada tam üye noktasına taşımanın gayreti içerisindeyiz.

  • Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Rutte ile Amerika'da görüşmelerimiz olacak. Göreve başlamadan Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti.

ABD'YE HAREKET ETTİ

Erdoğan konuşmasının ardından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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