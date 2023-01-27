Son dakika | Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Haberin yok mu" diye seslendi! CHP'ye slogan tepkisi: "Çıkmış bizi taklit ediyorlar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarınki Bilecik ziyaretine gönderme yapan Erdoğan, "Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım 'Siz ne yaptınız?'" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca açılışı bugün gerçekleşen Söğüt Altın Madenine değinerek "Artık ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayabileceğimiz bir seviyeye geleceğiz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Her kim bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır.
Bilecik'te İlk Evim projesinde 1037 konut daha inşa edeceğiz.
Bugün yaptığımız açılışla Bilecik'te doğal gaz almayan ilçemiz kalmadı.