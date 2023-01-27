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  4. Son dakika | Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Haberin yok mu" diye seslendi! CHP'ye slogan tepkisi: "Çıkmış bizi taklit ediyorlar"

Son dakika | Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Haberin yok mu" diye seslendi! CHP'ye slogan tepkisi: "Çıkmış bizi taklit ediyorlar"

27.01.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimler için hem Millet İttifakı hem de Cumhur İttifakı "Yeter, söz milletin" sloganını benimsemiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bununla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenirken "Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu?" dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarınki Bilecik ziyaretine gönderme yapan Erdoğan, "Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım 'Siz ne yaptınız?'" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca açılışı bugün gerçekleşen Söğüt Altın Madenine değinerek "Artık ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayabileceğimiz bir seviyeye geleceğiz" dedi.

"OSMANLI'YI KİM KÖTÜLÜYORSA YA MANKURTTUR YA KUYRUK ACISI VARDIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Her kim bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır.

  • Bilecik'te İlk Evim projesinde 1037 konut daha inşa edeceğiz.

  • Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı inşallah 2025 yılında bitiriyoruz.

Başlıksız-2

  • Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım 'Siz ne yaptınız?'
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"ALTIN ÜRETİMİNDE KISA SÜREDE ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLAYACAĞIZ"

  • Bugün yaptığımız açılışla Bilecik'te doğal gaz almayan ilçemiz kalmadı.

  • Artık ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayabileceğimiz bir seviyeye geleceğiz. Doğal gaz ve petrolde nasıl tarihi adımlar attıysak inşallah altın üretiminde de kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayacağız.

"CHP ÇIKMIŞ BİZİ TAKLİT EDİYOR"

  • Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci, bunlar vesayetçi.
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