SON DAKİKA: Erdoğan 'Turist Ömer' dedi, İmamoğlu'nun Kartal'da verdiği yanıt gündem oldu! 'Bu soruyu...'

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce açıkladığı hızlı tarama yöntemiyle analiz edilen ‘durduğu yerde çökme ihtimali olan 318 bina’ kapsamında yer alan binalardan birinin yıkımı gerçekleşti. Kartal'daki yıkım öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İmamoğlu, 'Bizim yaptıklarımızı yapacak gönül gözleri yok' dedi.

ERDOĞAN'IN 'TURİST ÖMER' BENZETMESİNE BÖYLE YANIT VERDİ

Bir basın mensubu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bağcılar'da eleştirilerde bulundu. Hem sizin verdiğiniz vaatlerin yerine getirilemediğini hem de Turist Ömer vurgusu yaptı. Neler söylemek istersiniz?' deyince gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

'BU SORUYU CEVAPLAMIYORUM'

'Ciddiye almayacağım bir söz bu soruyu cevaplamıyorum. Birinci iddiasına yönelik şunu söyleyeyim. İstanbul'da 0-4 yaş arasında bu şehri göremeyen insanlar var. 350 binin üzerinde anne ücretsiz kartımızı kullanıyor. Bu ülkenin ekonomik sorunları var bunu çözsün.

'100 VAAT VERDİYSEK 80'İNİ HAYATA GEÇİRDİK'

Hani süt dağıtıyordunuz? diyorlar... Alan elin veren eli görmediği bir düzende yardımlarımızı yapıyoruz. Bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri de yok. Allah'a şükür 100 vaatde bulunmuşsak en az 75-80'ini hayata geçirdik. Eksiklerimiz var tabi ki ama zamanla geliştireceğiz.

Kendi 25 yıllarıyla benim 4 yılımı kıyaslıyorlar. Bu da güzel bir şey. Ne mutlu bana...'

