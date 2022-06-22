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SON DAKİKA | Erken seçim değil, erkene alınmış seçim! Flaş iddia: Erdoğan'a sunuldu, yeni seçim tarihi 14 Mayıs

22.06.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçim tarihiyle ilgili yeni iddia gündem yarattı. Erken seçim için muhalefetin çağrıları her geçen gün artarken, seçim için ortaya atılan yeni tarih Ankara'yı hareketlendirdi. Hükümetin erken seçim yerine erkene alınmış seçim için harekete geçtiği belirtilirken, 2023 yılı 18 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışılıyor.

SON DAKİKA | Erken seçim değil, erkene alınmış seçim! Flaş iddia: Erdoğan'a sunuldu, yeni seçim tarihi 14 Mayıs

Son dakika: Erken seçim mi geliyor? 2023 Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin öne çekilmesi için muhalefetin çağrıları sürerken, iktidar kanadı ise kapıyı kapatmıştı. Kulislerde erken seçim için için Kasım ayı konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak. Erdoğan da aday olacak ve biz onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: KASIMDA ERKEN SEÇİM YOK

Erken seçimin olmayacağını her fırsatta belirten Cuhmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kasım ayı iddialarıyla ilgili "Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla" demişti.

SON DAKİKA | ERKEN SEÇİM İDDİASI ANKARA'YI HAREKETLENDİRDİ

Ancak Ankara'da özellikle bu hafta yaşanan hareketlilik erken seçim ihtimalinin daha çok dile getirilmesine yol açtı.

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CHP'DEN AÇIKLAMA: ANLAŞILAN ERKEN SEÇİM KARARI ALACAKSINIZ

TBMM’nin ay sonu öngörülen tatilinden önce yazın da ihtiyaç duyulabilecek ödemeleri garanti altına almak adına ek bütçe yasa tasarısı sunulması sonrası CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Anlaşılan ya faizleri artıracaksınız. Ya da erken seçim kararı alacaksınız." paylaşımında bulundu.

AKŞENER'DEN ÇOK KONUŞULACAK TALİMAT

İYİ Parti’de önceki gün çok kritik bir toplantı gerçekleşirken Meral Akşener’in il başkanlarına verdiği talimatlar da dikkat çekti. Akşener, olası bir baskın seçime karşılık ile başkanlarında ‘tüm iller hazırlıklı olsun’ talimatı verirken ‘Cumhurbaşkanlığını bırakın, partimizi birinci parti yapma hedefimize odaklanın’ ifadelerini kullandı.

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ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

Muhalefet erken seçim için hazırlıklarına hız verirken, iktidar cephesinde ise yeni seçim tarihi konuşulmaya başlandı. AK Parti yönetiminde seçimin öne alınmasıyla ilgili öneriler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

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YENİ SEÇİM TARİHİ: 14 MAYIS

Çok yönlü yapılan değerlendirmelerin ardından 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimlerin öne çekildiği iddia edildi. Yeni seçim tarihi ise 14 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Haziran ayında sınavlar ve yaz tatilinin olması nedeniyle böyle bir karar alındığı konuşuluyor.

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İKİNCİ TUR NE ZAMAN OLACAK?

Öte yandan ikinci tur ihtimaline karşı da bir tarih belirlenirken, 2 Temmuz pazar günü yapılması planlanan ikinci tur da öne çekiliyor. Buna göre söz konusu seçimler eğer ikinci tura kalırsa, Mayıs ayı sonunda yeniden sandığa gidilecek.

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