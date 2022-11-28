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  4. SON DAKİKA | Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan o iddialara ilişkin açıklama geldi! Yüzde 25'ten fazla yapılan artışları...

SON DAKİKA | Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan o iddialara ilişkin açıklama geldi! Yüzde 25'ten fazla yapılan artışları...

28.11.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme ilgili çıkan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok" ifadelerine yer verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan o iddialara ilişkin açıklama geldi! Yüzde 25'ten fazla yapılan artışları...

Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığınca, "Yargıtayın kiracıların yüzde 25'ten fazla yapılan artışları geriye dönük olarak talep edebileceğine ilişkin karar verdiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3. Hukuk Dairesince verilen bir kararın bazı basın organlarında, "Kiracıların yüzde 25'ten fazla yapılan artışları geriye dönük olarak talep edebileceği" şeklinde yanlış yorumlandığını bildirildi.

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Haberlerin dairenin kararıyla bir ilgisinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin kararının, Konya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın, 2013'te, 31 Aralık 2022'ye kadar ihale usulüyle kiralanmasına ilişkin bir dosyayla ilgili olduğu belirtildi.

Kira kontratında artış oranının, üretici fiyat endeksi ortalamasına göre belirlenmesi kararına 2019'da dava açan kiracının, 1 Ocak 2019'dan başlayan döneme ilişkin kira tespiti ile bu tarihe kadar fazladan ödenen bedelin iadesini talep ettiği ifade edilen açıklamada, yerel mahkemenin, kiracının davasını kabul ederek fazladan ödenen miktarın iadesine karar verdiği aktarıldı.

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YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyanın istinaf edilmesi üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davayı reddettiği, temyiz üzerine dosyanın Yargıtaya geldiği bildirilen açıklamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararını bozduğu kaydedildi.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda kira artışına ilişkin yer alan "bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmeme" kriterinin, 2019'da "bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeme" olarak değiştirildiği hatırlatılan açıklamada, bozma kararında bu değişikliğe işaret edildiği vurgulandı.

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İŞTE YARGITAY'IN AÇIKLAMASI

Açıklamada, Yargıtayın bu kararının, yapılan değişiklik sonrası tüketici fiyat endeksine göre kira artışının belirlenmesine ilişkin olduğu belirtilerek, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihadının, konut kiralarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenen kira dönemleri için kira artışına yüzde 25 sınır getiren 7409 sayılı kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen 'Geçici Madde 1' ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

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