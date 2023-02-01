HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: FBI ekiplerinden ABD Başkanı Biden'ın evinde arama

Son dakika: FBI ekiplerinden ABD Başkanı Biden'ın evinde arama

01.02.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, geçtiğimiz günlerde ofisinde gizli belgeler bulunan ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Biden'ın avukatları, FBI'ın Biden'ın daha önce "gizli belge" çıkan Delaware'deki konutunda arama yaptığını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: FBI ekiplerinden ABD Başkanı Biden'ın evinde arama

Son dakika haberi: Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) gizli belgelerle ilgili soruşturmasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı öğrenildi.

ABD BAŞKANI'NIN OFİSİNDEN ÇIKAN 'GİZLİ BELGELER'

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Kötü şöhreti zirvedeyken hepsi elinin altındaymış! Kötü şöhreti zirvedeyken hepsi elinin altındaymış!

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

dqw

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin bulunması üzerine "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Biden'ın 'gizli belge' skandalı sürüyor! 5 tane daha çıktı Biden'ın 'gizli belge' skandalı sürüyor! 5 tane daha çıktı

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isim müzede cam bir odaya kapandı! 1 ay boyunca çıkmayacak...Ünlü isim müzede cam bir odaya kapandı! 1 ay boyunca çıkmayacak...
Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"
Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmışŞans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış
Anahtar Kelimeler:
FBI biden

En Çok Okunan Haberler

Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"

Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"

İnfial yaratan anları anlattı! 'Oğlumla ilgileneyim derken...'

İnfial yaratan anları anlattı! 'Oğlumla ilgileneyim derken...'

İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı! “At gibi aşığım” demişti

İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı! “At gibi aşığım” demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.