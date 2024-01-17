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  4. SON DAKİKA: Filistin'e destek yürüyüşünde İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi!

SON DAKİKA: Filistin'e destek yürüyüşünde İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
17.01.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Filistin ve şehitlere destek mitinginde Galata Köprüsü'nde elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir isimli vatandaşa saldırarak yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy serbest kaldı.

SON DAKİKA: Filistin'e destek yürüyüşünde İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi!

Son dakika haberi: 1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde Filistin için yapılan destek yürüyüşünde Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy, tutuklanmıştı! Ocak'ın ilk günlerinde tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN YUMRUK

1 Ocak'taki destek mitinginin sona ermesinin ardından İsmail Aydemir, yolda elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla yürürken üniversite öğrencisi Ege Akersoy ile karşılaştı. Aralarında tartışma çıkması sonrası Akersoy, Aydemir'e yumruk attı. Aydemir'in isyan ettiği ve Akersoy'dan şikayetçi olduğu hareketli anları tüm Türkiye konuşmuştu.

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MAHKEME KARARI BEKLENİYORDU

Yumruklu saldırının ardından tutuklanan Ege Akersoy hakkında mahkemeden yeni bir karar geldi. Ege Akersoy mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

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