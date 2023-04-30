Son dakika | 'Gelirken gördüm' diyerek açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi: "İzmir'de de onu yazmış"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitingine katılıyor. Konuşmasında Millet İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li, şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal, o da yetmeyecek size! Sen onlarla beraber yürü, bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var, cumhuru yanına alamayan avucunu yalar" ifadelerini kullandı.

"YÜZ BİNLER 14 MAYIS'IN MÜJDESİNİ VERİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Şu muhteşem katılım... Dün İzmir de böyleydi. Aynı şekilde İstanbul TEKNOFEST de. Yüz binler geliyor, sandığa yürüyor yüz binler! 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor.

"Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir, kucaklayabilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Rabb'ime bana Ankaralılar gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kader arkadaşları verdiği için hamdediyorum.

"BAY BAY KEMAL BILLBOARD'A ONU YAZMIŞ"

"Gelirken bir billboard gördüm. 'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor. Dün baktım, İzmir'de de 'bay bay Kemal' billboard'a onu yazmış. 'İzmir'e iyi hizmete geliyoruz' diyor. İstanbul aynı şeyi söylüyor. 4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? İzmir'de, bir yağmur görmesin, çamur, çukur alıyor başını götürüyor.

"Eğer yalan dersi almak isterseniz 'bay bay Kemal'in yazıhanesine müracaat edin, onu çok iyi bilir. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak, sandıklara sahip çıkacağız.

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız rahatsızlık nedeniyle Ankara'nın her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz.

"CUMHURU YANINA ALAMAYAN AVUCUNU YALAR"

"Bu FETÖ, bu alçağın avanesi bay bay Kemal'le beraber. Bunların yanında İP var, malum o yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi, iki belediye başkanı aldılar yanlarına. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li, şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal, o da yetmeyecek size! Sen onlarla beraber yürü, bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var, cumhuru yanına alamayan avucunu yalar.

"BİR GARO BOZUNTUSU VAR..."

"Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var. Devleti yeniden FETÖ'nün kamudan temizlediğimiz mensuplarına teslim etme sözü veriyorlar. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız Cumhuriyet'imizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var.

"'Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı.

"Bir bozuntu var Garo diye, o Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş. Demiş ki "Şimdi nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte ondan bu görevi devralacağım."

"BİZ GÖREVDEYKEN NE SELO ÇIKABİLİR NE DE O BEBEK KATİLİ"

"51 kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil miydi? Şimdi ne diyorlar? Selo’yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Biz görevdeyken, Ne Selo çıkabilir ne de o bebek katili çıkabilir.

"Kandil 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz' diyor. Ben de diyorum ki söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?

"KENDİNİ MALİYE BAKANI İLAN ETTİ, GELEBİLDİĞİN YER MEMURDU!"

"Çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. Zavallı. Sen maliyede bir memurdun, hiçbir zaman bakan olmadın, niye bu millete yalan söylüyorsun? Gelebildiğin yer memurdu. Memur kardeşlerimi aşağılamıyorum, onlar ondan çok daha yüksekti.

"Eser siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese hodri meydan diyoruz!

"Güç bela uğraşıp didinip iki elleriyle kalp yapmayı bilirler! Onlar kalp yapmayı da bilmiyor.

"Şimdi takmış TEKNOFEST'e, onunla ilgili konuşuyor. Her önüne gelen 'Biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız.' Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden siz SİHA'ları, Akıncı'ları, TEKNOFEST'i alamazsınız! Kızılelma'yı hiç alamayacaksınız! Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla!

