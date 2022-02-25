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Son dakika: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi... Ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

25.02.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı üzerine bölgeden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkede genel seferberlik ilan etti. Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürerken ülkede çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Rus ordusunun kente yaklaştığı rapor ediliyor. Öte yandan Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkeklerin, ülkeden ayrılmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Son dakika: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi... Ülke dışına çıkmaları yasaklandı!

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi tüm hızıyla sürerken ülkede genel seferberlik ilan edildi. Öte yandan Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

18-60 YAŞ ARASI ERKEKLERE ÜLKE DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

HERKESE SİLAH DAĞITILACAK

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

ŞEHİR KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinde, Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi.

Söz konusu emrin "önleyici" bir güvenlik önlemi olduğunu belirten Lviv kentindeki yetkililer, tüm sokak ve bina aydınlatmalarının yerel saatle 23.00’te söndürüleceğini açıkladı. Vatandaşlara emre uymaları konusunda çağrı yapan yetkililer, acil durumlar dışında vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “Bu tür eylemlerin güç kaynağı sorunlarıyla ilgili olmadığını lütfen unutmayın” ifadelerini kullanarak, "Güvenliğimiz için önleyici tedbirler alınacaktır” dedi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK

İkinci Dünya Savaş’ından bu yana kentte ilk kez hava saldırısı sirenleri duyulmuştu.
Rusya’nın saldırıları öncesi birçok ülke Kiev’deki büyükelçiliğini ve konsolosluğunu Lviv’e taşımıştı. Kentte, sabah saatlerinde Rusya’nın saldırıları nedeniyle 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez hava saldırısı sirenleri etkinleştirilmişti.

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İşte dakika dakika son gelişmeler...

23.33: Ukrayna, Hostomel Havaalanını geri aldığı duyurdu.

22.20: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin yaralandığını açıkladı.

18.05: Kiev Belediye Başkanı, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

17.37: Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rusya Donetsk'te hastane bir hastaneyi vurdu. Hastanedeki 4 kişi hayatını kaybetti.

15.12: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

11.55: Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü, altı tane uçağın da düşürüldüğü bildirildi.

24 Şubat saatler 09.00'u gösterdiğinde Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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