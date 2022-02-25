HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor

Son dakika: Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor

25.02.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaş kararı alması sonrası Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor. ABD tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın şu ana kadar 160'tan fazla füze fırlattığı bildirildi.

Son dakika: Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.

160'TAN FAZLA FÜZE FIRLATILDI

Yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Ukrayna’ya önceki geceden beri farklı menzil ve kalibrelerde 160’tan fazla füze fırlattığını açıkladı.

u1

Yetkili, daha önce bu sayıyı 100’den fazla olarak açıkladıklarını ancak hem Rusya’nın gün içinde füze fırlatmaya devam ettiğini hem de ellerindeki bilgileri güncellediklerini ve 160 sayısına ulaştıklarını belirtti.

KİEV'E YAKLAŞIYORLAR

Kuzeyden Ukrayna’ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, “Ama Kiev’e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz.” dedi.

u2

Yetkili, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ne kadar sürede ulaşabileceğine ilişkin soruları da yanıtlamadı.

ABD SAVUNMA BAKANINDAN SAVAŞ DİPLOMASİSİ

Bu arada, Pentagon Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Bükreş Dokuzlusu ülkeleri ile Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın savunma bakanlarıyla görüştüğünü açıkladı.

Kirby, Austin’in NATO müttefikleri ile sürekli bir istişarede olduğunu söyledi.

u3

7 BİN EK ASKER GÖNDERİLECEK

Austin’in 7 bin ek askerin Almanya’ya gönderilmesine ilişkin emrine de değinen Kirby, bu kuvvetin Almanya’dan başka bölgelere de aktarılabileceğini ifade etti.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA’NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

u4

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatışmaların sürdüğü kentte şiddetli patlamaÇatışmaların sürdüğü kentte şiddetli patlama
Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlarBiden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

İlginizi Çekebilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.