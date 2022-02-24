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Ukrayna'daki Türk vatandaşı canlı yayındayken bomba patladı

24.02.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus birliklerinin bombaladığı Kiev yakınlarındaki Hostomel'de yaşayan bir Türk vatandaşı yaşadıkları korku dolu anları canlı yayında anlattı. CNN Türk ekranlarına bağlanan Göktuğ Eray, sığınaktan canlı yayın yaptı. O sırada gelen bomba sesleri ise yürekleri ağızlara getirdi.

Rusya’nın müdahale etmeye başladığı Ukrayna’nın Hostomel kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı, CNN TÜRK'e bağlandı ve sığınaktan canlı yayına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

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SIĞINAKTAN YAYIN YAPTI

Hostomel'de eşi ve çocuğuyla yaşanan Türk vatandaşı Göktuğ Eray, "Bomba sesleriyle uyandık. Yapabildiğim tek şey eşimin ve çocuğumun elinden tutup arabaya koşmak oldu. Üzerime montumuzu alabildik sadece. ATM'ler ve kredi kartları çalışmıyor" dedi. Eray'ın yaşadıkları korku dolu anlatırken ise bomba sesleri duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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