Ukrayna'daki Türk vatandaşı canlı yayındayken bomba patladı

Rusya’nın müdahale etmeye başladığı Ukrayna’nın Hostomel kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı, CNN TÜRK'e bağlandı ve sığınaktan canlı yayına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

SIĞINAKTAN YAYIN YAPTI

Hostomel'de eşi ve çocuğuyla yaşanan Türk vatandaşı Göktuğ Eray, "Bomba sesleriyle uyandık. Yapabildiğim tek şey eşimin ve çocuğumun elinden tutup arabaya koşmak oldu. Üzerime montumuzu alabildik sadece. ATM'ler ve kredi kartları çalışmıyor" dedi. Eray'ın yaşadıkları korku dolu anlatırken ise bomba sesleri duyuldu.

