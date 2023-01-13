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Son dakika: "Gündemimizde olduğu doğrudur" diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu tek tek sıraladı: Liste uzun...

13.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere ilişkin bir mesaj vererek "6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur" dedi. Söz konusu aflardan bazılarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: "Gündemimizde olduğu doğrudur" diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu tek tek sıraladı: Liste uzun...

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir 'af' çıkışı geldi. Birçok vatandaşın beklediği aflarla ilgili çalışmaların masalarında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tek tek sıralayarak "Liste uzun" dedi.

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"EHLİYET AFLARI, SİCİL VE BORÇ AFLARI..."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak."

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Kemal Kılıçdaroğlu

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