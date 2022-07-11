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  4. SON DAKİKA | Gürcistan'da deprem! Ardahan'dan da hissedildi, AFAD'dan açıklama

SON DAKİKA | Gürcistan'da deprem! Ardahan'dan da hissedildi, AFAD'dan açıklama

11.07.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gürcistan'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde olan depremin merkez üssü Gürcistan'ın Ninotsminda kenti olarak açıklandı. Meydana gelen deprem Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Gürcistan'da deprem! Ardahan'dan da hissedildi, AFAD'dan açıklama

Son dakika: Gürcistan'da sabah saat 06.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. İşte son dakika haberini detayları...

GÜRCİSTAN'DA DEPREM! AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakın bölgede olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.

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CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gürcistan afad
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