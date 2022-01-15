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Son dakika haberi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kararı! Uzmanlardan ilk açıklama

15.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 81 ile gönderilen yazı ile birlikte aşısızlara ve aşı sürecini tamamlamamış kişilerin PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Flaş karar sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da ilk açıklamasında alınan kararı eleştirdi. İşte kararı sonrası ilk tepkiler...

Son dakika haberi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kararı! Uzmanlardan ilk açıklama

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı sonrası aşısızlarla ilgili flaş bir karar alındı. 81 il valiliğine gönderilen yazı ile birlikte seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel iş yerleri ile okullarda, aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Tartışma yaratan karar sonrası uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, flaş kararla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve "Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da (test) yaptıkça artıyor. 'PCR testi yapamıyoruz' denilmek isteniyor. Hızlı tanı testlerini de aylardır söylememize rağmen uygulamaya sokulmadığı için bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

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Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde.

"VAKA SAYISI ARTACAK AMA BİZ BUNU TESPİT EDEMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Ceyhan, gelişmiş ülkelerin çoğunun da uçağa binerken veya kalabalığa girerken PCR testi istemediğine dikkat çekerek, "Ama şart koyuluyordu; o da aşı şartıydı ve Omicron'un giderek yaygınlaşmasıyla kısıtlayıcı kurallar geldi ama dünyada bu kısıtlayıcı kuralları iyice gevşeterek test sayısını azaltan tek ülkeyiz, bu şekilde uygulama yapan hiçbir ülke duymadım. Bunun sonucunda olacak şey çok açıktır; vaka sayıları artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz çünkü öyle bir karar açıklandı ki artık temaslı taraması yapılmayacak, temaslılara test yapılmayacak, sadece belli belirtileri olanlara yapılacak" diye konuştu.

"DOĞRU, KABUL EDİLECEK VEYA TARTIŞILACAK BİR KARAR DEĞİL"

Omicron'un belirtilerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "(Omicron) Daha hafif seyrediyor. Bu şu demek; çok nadir test yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz. Omicron nedeniyle vaka sayıları ülkelerde hızla artarken, Türkiye de 60-70 binlerde idare ediyor. Anlaşılan bu şekilde de olmaya devam edecek ancak bugün açıklanan karar hiçbir şekilde bilimsel olarak doğru, kabul edilecek veya tartışılacak bir karar değil. Bu resmen 'Omicron yayılsın, her gün şu kadar insan ölsün, bu durumu sürdüreceğiz' anlamına geliyor. Hedefi bilemem ama neticede ortaya çıkacak durum budur" dedi.

Son dakika! 81 ile yazı gönderildi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldıSon dakika! 81 ile yazı gönderildi: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

"ARTIK VİRÜS HER YERDE VE HERKESTE OLABİLİR"

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan da Habertürk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

Omicron daha zayıf ama bunu aşı olanlar için diyebiliriz. Aslında virüsün yaygınlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü artık virüs her yerde ve herkeste olabilir. Aşılı da aşısız da olsa herkeste bu virüsün olabileceğini ve semptomsuz geçirebileceğini biliyoruz. Bu yüzden de bulaş riski var. Aslında PCR ile bunu dokümana dökmekle baş edilemeyecek kadar çok kişide virüsün barındığını söyleyebiliriz. O açıdan bunun kaldırıldığını söyleyebiliriz. Yoksa daha az hasta olacağız daha az tehlikeli gibi bir durum yok.

Aşısızların daha semptomlu geçireceğini ve mutlaka hastane kontrolü gerekeceğini ve PCR testi gerekeceğini de unutmamak gerekir. Burada bir zorunluluk kalktı. Bu da bulunduğunuz ortamdaki her kişide virüs bulunabilir demek. Aşısız olanlar zaten daha fazla bir bulaşı ve daha fazla enfeksiyonu taşıyabilirler. Bu artık onların kendi sorumluğunda olan bir şey. PCR ile bunu dökümante etmenin bu kadar yoğunluk arasında aslında iş yükünü artırmak dışında bir etkisi yok.

Ama tabii ki semptom olanların mutlaka yaptırması ve aşısız kişilerin aynı şekilde riskli geçireceğini unutmamaları gerektiğini ve en ufak bir semptom gösterdiklerinde PCR testi yaptırmalarını hatırlatmakta fayda olduğunu belirtmek gerektiğini düşünüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ceyhan PCR testi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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