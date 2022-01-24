Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara tepki! "Sezen Aksu'nun evine baskın yaptırmak, hapse gazeteci attırmak...'

Son dakika haberler: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Sanayi tesislerine üç gün süreyle enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı.' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca son dönemde sıkça tartışılan Sezen Aksu ve gazeteci Sedef Kabaş konusuyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SEZEN AKSU VE SEDEF KABAŞ TEPKİSİ!

İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweeti;

'Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!'

Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2022



