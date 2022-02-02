Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya krizine dahil oldular... ABD askerlerini ülkeye konuşlandıracaklar

Doğu Avrupa'da Ukrayna-Rusya arasında gerilim tırmanırken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, ABD yönetiminin Polonya'ya 2 bin 500 ilave asker konuşlandıracağı bildirildi.

Sputnik'ten yapılan açıklamada ilave asker sevkiyatının kaynağı olarak Varşova yönetimi gösterildi.

POLONYA SİNYAL VERMİŞTİ

Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

1 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya gelmişti.

Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurgulamış, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlatmıştı.

Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtmişti.

Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söylemişti.

(Sputnik-AA)

