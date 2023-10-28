HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Hain eylemin faili etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika | Hain eylemin faili etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

28.10.2023 09:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. Sınırda görevli güvenlik güçlerini hedef alan eylemin faili Şibli Derik kod adlı terörist Muhammed Azo etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Hain eylemin faili etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika haberi: MİT Suriye’de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Sınırdaki hain saldırının faili etkisiz hale getirildi.

GEÇEN YIL DA HEDEF ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

SURİYE'YE DÖNÜNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

ER TARIK TARCAN'IN ŞEHİT EDİP 3 ASKERİ YARALAMIŞTI!

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

ABD ASKERLERİYLE SAMİMİ POZLAR

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

(AA)

Altınları bir anda uçup gitti! "Taksim bombacısı sizin evinizde kalmış" Altınları bir anda uçup gitti! "Taksim bombacısı sizin evinizde kalmış"

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | İsrail'in artan saldırılarına Erdoğan sert çıktı! "Büyük Filistin Mitingi" için çağrı yaptı: Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağızSon dakika | İsrail'in artan saldırılarına Erdoğan sert çıktı! "Büyük Filistin Mitingi" için çağrı yaptı: Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağız
Evde cansız bedeni bulundu, arkadaşı gözaltındaEvde cansız bedeni bulundu, arkadaşı gözaltında
Altınları bir anda uçup gitti! "Taksim bombacısı sizin evinizde kalmış"Altınları bir anda uçup gitti! "Taksim bombacısı sizin evinizde kalmış"
Anahtar Kelimeler:
terörist MİT

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.