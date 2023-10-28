Son dakika | Hain eylemin faili etkisiz hale getirildi! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika haberi: MİT Suriye’de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Sınırdaki hain saldırının faili etkisiz hale getirildi.

GEÇEN YIL DA HEDEF ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

SURİYE'YE DÖNÜNCE HAREKETE GEÇİLDİ

Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

ER TARIK TARCAN'IN ŞEHİT EDİP 3 ASKERİ YARALAMIŞTI!

Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

ABD ASKERLERİYLE SAMİMİ POZLAR

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

(AA)