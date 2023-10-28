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Taksim bombacısının fotoğrafını gönderdiler, altınları alıp kaçtılar! Hamile kadının kabusu oldular: "Terörist sizin evinizde kalmış"

28.10.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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Taksim'i geçen yıl kana bulayan Ahlam Albashir'in fotoğrafını gönderen dolandırıcılar İran asıllı hamile kadının kabusu oldu. "Teröristin sizin evinizde kaldığını tespit ettik" yalanına başvuran dolandırıcıların tuzağına düşen 28 yaşındaki Ferahnaz Abdullahi Tamer, ellerinde ne kadar altın varsa hepsini dolandırıcıların ayağına götürdü. Gerçeğin farkına vardığında iş işten geçmişti. Dolandırıcıların parkta kadınla çocuğuna saldırı anları şoke etti!

Taksim bombacısının fotoğrafını gönderdiler, altınları alıp kaçtılar! Hamile kadının kabusu oldular: "Terörist sizin evinizde kalmış"

Bundan 15 gün önce yaşanan olayda; dolandırıcılar kendini polis olarak tanıttı, 28 yaşındaki İran asıllı hamile Ferahnaz Abdullahi Tamer'in 11 bilezik, 2 çift küpe, 4 altın küpe ve bir de kolye ucunu çaldılar. Yılların emeği bir anda elinden uçup giden Ferahnaz hanım, "Onlar da benim çocuğumun rızkıydı, kaç senede toplamıştım" dedi.

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Dolandırıcılar onu cep telefonundan arayıp "Biz Göç İdaresi'nden arıyoruz" dediler. Ardından Ferahnaz hanımın T. C. kimlik numarasını okuyup anne ve babasının ismini söylediler.

"TAKSİM BOMCASI SİZİN EVİNİZDE KALMIŞ"

Daha sonra ise "Taksim bombacısının sizin evinizde kaldığını tespit ettik. Elinizde, avucunuzda ne kadar altın varsa hemen yakındaki parka getirin." diyerek hamile kadına terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafını gönderdiler.

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Ferahnaz hanım, dolandırıcıların kendisine "Bunlar senin evinde misafir kalmış. Sen bunları beslemişsin. Bunlar sana bir sürü altın, dolar, sahte pasaport vermiş" dediğini aktardı. "Benim teröristlerle alakam yok" dese de dolandırıcılar "Seni temize çekeceğiz" yalanıyla İran asıllı kadını kandırdı.

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Ferahnaz hanım altınları parka götürdü. Karşısındakilerin polis olmadığını anlamadı ama çok geçti. O anları "Hamileyim. Çok ağırım, koşamıyorum. Arkamdan saldırdı, poşeti alıp hemen kaçtı gitti" sözleriyle anlattı.

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Show Haber'in aktardığı olaya göre; dolandırıcılar 3 yaşındaki Nisan'ın kulağındaki altın küpelere bile göz dikmişlerdi. Ferahnaz hanım çocuğunun kulağındaki küpeleri çıkartarak onları bile dolandırıcılara teslim etti.

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STRESTEN ERKEN DOĞUM YAPTI

Yaşadığı stres, korku ve üzüntü nedeniyle erken doğum yapmak zorunda kalan ve Umut Can bebeği dünyaya getiren Ferahnaz hanım "Çocuğumu doğru düzgün emziremiyorum. Gece yatamıyorum. Mamadan besliyorum. Mamadan bir gün alabiliyorum, öbür gün alamıyorum, gücüm yetmiyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık terörist

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