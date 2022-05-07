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  4. Son dakika: Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın! Ekipler hemen müdahale etti yangın söndürüldü

Son dakika: Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın! Ekipler hemen müdahale etti yangın söndürüldü

07.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haliç Tersanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hemen müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika: Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın! Ekipler hemen müdahale etti yangın söndürüldü

Son dakika: Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Son dakika:Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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